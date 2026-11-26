İki sürücüye ve yolcuya Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 620 bin lira ceza kesildi.

Kimlik bilgileri tespit edilen M.T. ve S.K. ile E.K. ekiplerce yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde trafikte kavga eden 3 kişiye toplam 620 bin lira para cezası uygulandı.

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