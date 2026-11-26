Tekirdağ'da trafikte kavga eden 3 kişiye 620 bin lira ceza
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde trafikte kavga eden 3 kişiye toplam 620 bin lira para cezası uygulandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde trafikte kavga eden 3 kişiye toplam 620 bin lira para cezası uygulandı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğünce bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme yapıldı.
Trafikte seyir halindeki sürücüler arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın büyümesiyle tarafların kavga ettiği belirlendi.
Kimlik bilgileri tespit edilen M.T. ve S.K. ile E.K. ekiplerce yakalandı.
İki sürücüye ve yolcuya Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 620 bin lira ceza kesildi.
Öte yandan, iki araç 2 ay trafikten men edildi.
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