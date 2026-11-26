Trafikte araçlarından inip kavga eden 3 kişiye toplam 640 bin lira ceza
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, trafikte araçlarından inip kavga eden 3 kişiye toplam 640 bin lira para cezası uygulandı.
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, trafikte araçlarından inip kavga eden 3 kişiye toplam 640 bin lira para cezası uygulandı.
Olay, dün, Kapaklı'da Pınar Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik nedeniyle tartışan E.K. ve S.K. ile M.T., araçlarından inip kavga etti. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan 3 kişi, gittikleri hastanede darp raporu aldı. Raporun ardından E.K. ve S.K., M.T.'nin kendilerine fiziksel ve sözlü müdahalede bulunduğunu öne sürüp, şikayetçi oldu. Polisin gözaltına aldığı 3 kişiye, trafik yönünden toplam 640 bin lira ceza uygulandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtilen 3 kişinin kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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