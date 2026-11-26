Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kasım ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimi, Meclis Başkan Vekili Sezayi Çetin başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ile 11 ilçe belediyesinin 2027 mali yılı bütçeleri ve izleyen iki yıla ilişkin bütçe tahminleri görüşüldü.

Meclis Başkan Vekili Çetin, konuşmasında Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır temennisinde bulundu.

Eski CHP Genel Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vefatından duyduğu üzüntüyü de dile getiren Çetin, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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Çetin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkati çekti.

Görüşmelerin ardından Büyükşehir Belediyesinin 2027 mali yılı gider bütçesi 27 milyar lira, gelir bütçesi ise 23 milyar lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçede doğrudan yatırımlar için 12 milyar 145 milyon lira kaynak ayrılırken, belediye şirketlerine sağlanacak sermaye desteği ve TESKİ'ye aktarılması öngörülen finansmanla birlikte yatırım ve sermaye finansmanına ayrılan toplam tutar 13 milyar 255 milyon liraya ulaştı.

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Böylece bu kalemlerin gider bütçesindeki payı yüzde 49,09 oldu.

Belediyenin öz gelir oranının 2022'de yüzde 7,18 seviyesindeyken 2026 yılı sonunda yüzde 14'e çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

Yıl sonunda gelir bütçesinde yüzde 90'ın, gider bütçesinde ise yüzde 70'in üzerinde gerçekleşme beklendiği, belediyenin bankalara mevcut ve vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı kaydedildi.

2027 yılı yatırım programında 11 ilçede yol ve kavşak yapımları, yağmur suyu altyapısı, kreşler, itfaiye istasyonları, spor tesisleri ve sosyal yaşam merkezlerinin yanı sıra restorasyon, tarımsal altyapı, park ve yeşil alan düzenlemeleri ile güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin yer aldığı belirtildi.

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Bütçede ayrıca sosyal yardımlar, sağlık hizmetleri, tarımsal destekler, afet ve acil durum hizmetleri, toplu ulaşım, atık yönetimi, veterinerlik, mezarlık ve defin hizmetleri ile kültürel ve sportif faaliyetler için de ödenek ayrıldığı ifade edildi.