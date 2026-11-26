Çorlu'da kamyonla çarpışan taksi sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonla çarpışan ticari taksinin kadın sürücüsü yaralandı.
Giriş: 26.11.2026 - 09:11 Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonla çarpışan ticari taksinin kadın sürücüsü yaralandı.
Çerkezköy yolu Avantaj mevkisinde M.K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon ile F.A. yönetimindeki 59 T 2643 plakalı ticari taksi çarpıştı.
Kazada yaralanan ticari taksinin sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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