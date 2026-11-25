Çorlu Belediyesi, ürettiği un ve ayçiçeği yağını​​​​​​​ ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt öncülüğünde yürütülen proje kapsamında özel bir fırınla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol töreninde konuşan Sarıkurt, üretken belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Toprağın bereketini Çorlu'nun dayanışma ruhuyla buluşturduklarını ifade eden Sarıkurt, "Belediyemize ait tarım alanlarında ürettiğimiz buğdayımızı un haline getiriyor, Dost Marketimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sofralarına ulaştırıyoruz. Üreten, paylaşan ve kimseyi yalnız bırakmayan bir Çorlu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ayçiçeği yağını da vatandaşlarımıza veriyoruz." dedi.

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- Belediye Başkanı Sarıkurt, incelemede bulundu

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yapımı süren yeni kütüphane inşaatında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sarıkurt, şantiye alanını ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıkurt, gençlerin ve kitapseverlerin ilgi odağı olacak projenin önemine değinerek, "Yapımı devam eden kütüphane projemizi yerinde inceledik. Ekiplerimizden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alarak süreci değerlendirdik. Gençlerimizin ders çalışabileceği, kitapseverlerin huzurlu bir ortamda bilgiye ulaşabileceği modern bir tesisi daha Çorlu'muza kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Projemizi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.