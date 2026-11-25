Tekirdağ'da Dünya Balıkçılık Günü kapsamında 200 öğrenciye balık ekmek dağıtıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Namık Kemal İlkokulu'nda Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Erdoğan, hayvansal proteinlerin insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Özellikle çocukların sağlıklı gelişimi için küçük yaşlardan itibaren dengeli beslenmenin önemine değinen Erdoğan, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin toplumun yeterli ve dengeli beslenmesiyle de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Balık tüketiminin artırılmasının önemine işaret eden Erdoğan, "Balık, insan sağlığına ve birçok hastalığın önlenmesine yönelik faydalarıyla beslenmede önemli bir yere sahip. Bu nedenle toplumun her kesiminde balık tüketiminin yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından 200 öğrenciye balık ekmek ikram edildi.