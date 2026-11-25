Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Faruk Atalık, babası Ömer Atalık'ın 40 yıl sürdürdüğü muhtarlık görevini devralarak 2007'den bu yana Hisar Mahallesi sakinlerine hizmet veriyor.

Hayrabolu'nun merkez mahallelerinden Hisar'da 2 bin 886 kişiye hizmet veren Atalık, beş dönemdir sürdürdüğü görevinde mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarına çözüm bulmak için çalışıyor.

Babasının vefatının ardından 2007 yılında yapılan seçimlerde mahalle sakinlerinin desteğiyle muhtar seçilen Atalık, babasından edindiği tecrübeyle vatandaşlarla yakın ilişkiler kurmaya özen gösteriyor.

Atalık, AA muhabirine, babasından devraldığı muhtarlık görevini 5 dönemdir sürdürdüğünü vurguladı.

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Babası Ömer Atalık'ın 40 yıllık muhtarlık tecrübesinden yararlandığını ifade eden Atalık, "Babam bu mahallede 40 yıl muhtarlık yaptı, babam vefat edince görevi ben devraldım. Ben de 5 dönemdir muhtarlığı sürdürüyorum. Babam gibi vatandaşlara güler yüzlü ve samimi bir şekilde hizmet etmeye özen gösteriyorum" dedi.

Vatandaşlarla sürekli iç içe olduklarını ifade eden Atalık, "İnsanlarla iç içeyiz. Cenazesinde, mutluluğunda, hastalık ve sıkıntılarında beraberiz. İnsanlara ne kadar yakın duruyorsanız bu süreç de o kadar uzuyor." dedi.

Muhtarlığın vatandaş ile devlet arasında önemli bir köprü olduğunu vurgulayan Atalık, kamu hizmetlerinden yararlanmak isteyen ancak başvuru süreçlerini bilmeyen mahalle sakinlerine yol gösterdiklerini kaydetti.

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Atalık, muhtarlığın yalnızca resmi işlemlerden ibaret olmadığını, mahalle sakinlerinin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya çalıştığını belirtti.

İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve desteklenmesi için de çalışma yürüttüklerini anlatan Atalık, hayırseverlerle yardıma ihtiyaç duyan vatandaşları buluşturduklarını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Ökmen de muhtar Atalık’ın hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, "Muhtarımız, tanıdığımız günden itibaren sevecen, işinin erbabı. Etrafını kontrol eden, sinerji veren biri. Mahallede girip çıkmadığı yer kalmadı. Kıymetli biri, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.