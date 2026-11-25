Tekirdağ'da vatandaşlara yönelik ücretsiz kanser tarama ve farkındalık çalışmaları devam ediyor.

Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla çeşitli noktalarda tarama ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

Bu kapsamda Çınarlı Aile Sağlığı Merkezi, 13 Kasım Aile Sağlığı Merkezi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi KETEM temas noktası ve diğer temas noktalarında vatandaşlara yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine işaret ederek vatandaşları ücretsiz tarama hizmetlerinden yararlanmaya davet etti.

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Kanser taramalarının aile sağlığı merkezleri, KETEM temas noktaları ve 100. Yıl Mahallesi'nde, Tekirdağ Devlet Hastanesi 2. Kısım yerleşkesinde hizmet veren KETEM biriminde sürdürüldüğü bildirildi.