Tekirdağ'da 380 litre etil alkol ele geçirildi
Tekirdağ'da düzenlenen denetimde 380 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da düzenlenen denetimde 380 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, L.H, M.M.A, F.İ. ve A.A'nın da aralarında bulunduğu 4 kişinin üzerinde ve bir araçta arama yapıldı.
Aramalarda, etil alkol olduğu değerlendirilen 380 litre sıvı madde ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
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