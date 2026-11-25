Tekirdağ'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kahvenin önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hafif yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kahvenin önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi otogar mevkisinde H.A, ruhsatsız tabancayla kahvehaneye ateş açtı.
Açılan ateş sonucu H.T. topuğundan, Z.D. ise dizinden yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli H.A'yı kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
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