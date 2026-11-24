Yangın, akşam saatlerinde Veliköy Mahallesi'nde bulunan Kosikoop Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında çıktı. Fabrikada kaynak çalışması yapıldığı sırada çıktığı belirtilen yangın nedeniyle tesise jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

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