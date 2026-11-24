Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki yabancı plakalı tırın çekici bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çekicinin büyük bölümünü sardı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çekici tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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