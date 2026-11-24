Tartıştığı gelinini bıçaklayarak öldürdü (2)
Giriş: 24.11.2026 - 17:08 Güncelleme:
TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı gelini Nihal Çağlar'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Çağlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Çağlar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Çağlar'ın ifadesinde, "Tartışma sonrasında cinnet getirdim, öldürdüm" dedi.
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