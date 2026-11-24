Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında gerçekleştirdiği panelde, Trakya'nın sanayide verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarını uluslararası platformda tanıttı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 920 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen COP31, iklim değişikliğiyle mücadelede sahada uygulanabilir çözümleri gündeme taşıdı. Konferansın Yeşil Bölge alanında gerçekleştirilen Yeşil Sanayileşme panelinde Trakya'nın bölgesel verimlilik deneyimi de ele alındı.

Trakya Kalkınma Ajansı, 20 Kasım'da "İklim Eylemi İçin Sanayide Verimlilik: Bölgesel Verimlilik Ekosistemleri Trakya Örneği" başlıklı panelle bölgedeki çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

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Trakya'nın verimlilik modeli anlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı Abdülkadir Güventürk'ün moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi kapsamında oluşturulan Trakya Verimlilik Platformu'nun çalışmalarını anlattı.

Şahin, kamu kurumları, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri ve destek kuruluşlarını ortak bir verimlilik gündeminde buluşturan platformun, bölgede verimlilik odaklı üretimin gelişmesine katkı sağladığını belirtti. Trakya'nın rekabet gücünü ve ihracat kapasitesini artırmak amacıyla verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm çalışmalarını paydaşlarla sürdüreceklerini ifade etti.

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Panelde Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, KOBİ'lerin verimlilik farkındalığı ile ihracat, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve rekabetin getirdiği zorunlulukları değerlendirdi.

131 firmada verimlilik etüdü yapıldı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi, 20212024 yılları arasında 2,62 milyon avro bütçeyle Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirildi.

Proje kapsamında 131 firmada enerji ve süreç verimliliği etütleri gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda yılda 4,1 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanırken, firmaların girdi maliyetlerinde yıllık yaklaşık 2 milyon avro azalma ve yılda 7 bin ton karbondioksit salımının önlenmesi sağlandı.