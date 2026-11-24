Törene Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Çelenklerin sunulmasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Program kapsamında öğretmenler günü dolayısıyla şiirler okundu.

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