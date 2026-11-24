Tekirdağ'da düzenlenen "Tekirdağ Aile Hekimliği Sempozyumu"nda, birinci basamak sağlık hizmetleri ve aile hekimliğinde güncel yaklaşımlar ele alındı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

NKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Eda Çelik Güzel'in başkanlığında düzenlenen programa, İstanbul, Edirne ve Kırklareli'ndeki üniversitelerden öğretim üyeleri de bilimsel katkı sundu.

Sempozyumun açılışında konuşan Doç. Dr. Eda Çelik Güzel, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplum sağlığındaki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Gün boyu süren sempozyumda, dört bilimsel oturum gerçekleştirildi. Oturumlarda kardiyovasküler sağlık, diyabet, obezite, koruyucu hekimlik, erişkin bağışıklaması, D vitamini izlemi ve kanser taramaları gibi konular ele alındı.

Program kapsamında düzenlenen açık forumda ise asistan hekimler, sahada görev yapan doktorlar ve eğiticiler, "İdeal Aile Hekimi Nasıl Olmalıdır?" başlığı altında görüş ve deneyimlerini paylaştı.