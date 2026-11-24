Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol ve beraberindeki heyet, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeniyol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı ve Şube Müdürü Hakan Eravcı ile Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulunu ziyaret etti.

Okullarda görev yapan öğretmenlerle görüşen Yeniyol, öğretmenlerin gününü kutladı.

Eğitim camiasının özveri ve gayretle yürüttüğü çalışmaların önemine değinen Yeniyol, öğretmenlere emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

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Ziyaretlerde okulların eğitim öğretim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.