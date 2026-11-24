Memur-Sen Tekirdağ İl Başkanı Hüseyin Avni Yeniay ve sendika üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, makamında ağırladığı Yeniay ve beraberindeki heyetle bir süre görüştü.

Soytürk, Memur-Sen Tekirdağ İl Başkanlığı görevine getirilen Yeniay'a hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.

-İl Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziyaret

Tekirdağ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Feyzullah Sugür ve beraberindeki heyet, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarete Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hüseyin Toksoylu ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

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Turanlı, makamında kabul ettiği Süğür ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

-NKÜ öğrencilerinden Vali Soytürk'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencileri makamında kabul eden Soytürk, gençlerle eğitim hayatları ve gelecek hedefleri üzerine sohbet etti.

Ziyarette Uluslararası İlişkiler Topluluğu Başkanı Doğukan Sarı, topluluğun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sarı, Dışişleri Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ün katılımıyla düzenlenecek "Büyükelçi Özel Oturum: Balkanlar ve Türkiye" başlıklı etkinliğe ilişkin Soytürk'e bilgi vererek kendisini programa davet etti.

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Vali Soytürk, davet dolayısıyla teşekkür ederek etkinliğin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.