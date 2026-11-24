Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde ilk kez düzenlenen Optimist Kupası Yelken Yarışları, ödül töreniyle sona erdi.

Marmaraereğlisi Belediyesi ile Tekirdağ Yelken Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen organizasyonda sporcular, iki gün boyunca farklı kategorilerde mücadele etti.

Marmaraereğlisi sahilinde gerçekleştirilen yarışları, aileler ve vatandaşlar da takip etti.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri, organizasyonda görev alan 6 hakeme ise teşekkür belgeleri verildi. Yarışmaya katılan tüm sporculara madalya takdim edildi.

Tekirdağ Yelken Kulübü Başkanı Osman Serez, organizasyonun ikinci gününde yaptığı değerlendirmede, ilçede böyle bir etkinlik düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

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Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter de ilçenin deniz sporlarında önemli bir merkez haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti.

Yarışlardan geleceğin başarılı sporcularının çıkacağına inandığını belirten Bozkurter, "Üç sene, beş sene, belki daha yakın bir vadede bu kardeşlerimizden, bu evlatlarımızdan Türkiye şampiyonları, Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları çıkacak." dedi.

Yarışlarda kategorilerine göre birinci olan sporcular şöyle:

Optimist genel klasman: Ahmet Arel Barut

Optimist junior: Alya Bayraktar

Optimist kızlar: Kübra Nur Sanan

Optimist junior kızlar: Alya Bayraktar