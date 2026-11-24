İddiaya göre, Kızılpınar Mahallesi'nde, aile içinde çıkan tartışmada kayınpeder Mehmet Ç., gelini Nihal Ç.'yi defalarca bıçakladı. Nihal Ç. ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 çocuk annesi kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelerine hayatını kaybetti.

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