Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenilirken, olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İddiaya göre, Veliköy Mahallesi’nde demir çelik fabrikasında kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere yoğun şekilde müdahale etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.