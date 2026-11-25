Program kapsamında katılımcılara akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımı konularında bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim, Süleymanpaşa Kaymakamlığı binasındaki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda iki grup halinde yapıldı.

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