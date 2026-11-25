Tekirdağ'da Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikildi
Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.
Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol ve Eğitim Müfettişleri Başkanı Ertuğrul Şimşek, günün anısına müdürlük bahçesine fidan dikti.
Etkinlikte, Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine dikkati çekilerek eğitim camiasının doğaya ve geleceğe katkısı vurgulandı.
Program kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli de Yeniyol'un Öğretmenler Günü'nü kutlayarak iyi dileklerini iletti.
Törende müdürlükte görev yapan öğretmen ve yöneticilerin de Öğretmenler Günü kutlandı.
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