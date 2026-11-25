AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Sultan Çolak Gülmez, İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelen her türlü şiddete karşı ortak irade koymak için bir araya geldiklerini söyledi.

Şiddete karşı durmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Gülmez, "Kadına yönelik şiddet, yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele değildir." dedi.

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Gülmez, AK Parti'nin kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele aldığını dile getirdi.

Ailede, okulda, iş hayatında, sokakta, dijital dünyada ve hayatın bütün alanlarında şiddete karşı ortak bir irade oluşturulması için çalıştıklarını anlatan Gülmez, "AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu kapsamda AK Parti hükümetlerimizin, kadınların yaşama hakkını, haysiyetini, özgürlüğünü ve güvenliğini esas alan çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Gülmez, hedeflerinin kadınların korkudan uzak, güven içinde yaşadığı, emeklerinin, iradelerinin ve haklarının korunduğu bir toplum düzenini güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

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Kadına yönelik şiddetin bütün toplumlarda karşılaşılan küresel bir sorun olduğunu anlatan Gülmez, şöyle konuştu:

"Bizler için bir kadının hakkı, kimliğine, inancına, diline veya yaşadığı coğrafyaya göre değişmez. Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde kadınların ve çocukların güvenliği, hakları ve geleceği için uluslararası toplumu, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin kadınlara yönelik şiddet ve hak ihlalleri karşısında çifte standarttan uzak, ilkeli ve kararlı bir tutum sergilemeye ihlallerin bağımsız biçimde araştırılması ve mağdurların korunması için sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz."