Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yerli üretim deprem sönümleyicilerle inşa edilen NKÜ Onkoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi'nde deprem sırasında dahi ameliyatların güvenle sürdürülebileceğini belirterek, "Binamız, Türkiye'de örnek bir proje. Dünyada da hatta örnek olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Şahin, AA muhabirine, 22 bin metrekarelik alanda inşası süren hastanede, Türk ve Japon mühendisler ile bilim insanlarının çalışmalarıyla Türkiye'de üretilen burkulması önlenmiş çaprazların (BRB) kullanıldığını söyledi.

Proje için yapılan analizlerde BRB sisteminin sismik izolatörlere benzer, hatta daha iyi performans gösterdiğini aktaran Şahin, bu sistem sayesinde deprem sırasında hastanedeki ameliyatların kesintiye uğramadan devam edebileceğini kaydetti.

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Şahin, hastanelerde sismik izolatörlerin yaygın olarak kullanıldığını, onkoloji ve palyatif bakım hastanesinin projesinde ise yerli üretim çaprazların tercih edilmesinin maliyet açısından da önemli bir avantaj sağladığını anlattı.

İki sistemin proje maliyetine etkisini karşılaştıran Şahin, "Eğer bu binada biz sismik izolatör kullanarak, binamızın inşaatını yapmış olsaydık yaklaşık maliyeti 1 milyar 800 milyona mal oluyordu. BRB'ler kullanarak yaklaşık maliyet 730 milyona düştü. Binamız, Türkiye'de örnek bir proje. Dünyada da hatta örnek olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Şahin, kamu kaynaklarını kullanırken her kuruşu gözettiklerini vurgulayarak, "Bundan sonra hastane projeleri ve diğer projelerde de BRB'lerin kullanılacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Sistemin bakım ve onarım açısından da avantaj sunduğuna değinen Şahin, yerli üretim çaprazların binanın depreme dayanıklılığını artırdığını ve olası bir depremde meydana gelebilecek hasarın onarımını kolaylaştırdığını kaydetti.