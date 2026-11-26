Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapımı gerçekleştirilen Pazartesi Pazarı Kapalı Pazar Yeri'nde tezgah açacak esnafın yerleri noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Çorlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şeyhsinan Mahallesi'nde hizmete sunulacak kapalı pazar yerinde esnafın tezgah numaralarının belirlenmesi amacıyla Çorlu Belediyesi Düğün Salonu'nda kura çekimi düzenlendi.

İki gün süren kura çekimlerinin ilk gününde giyim esnafının, ikinci gününde ise meyve-sebze, tavuk-balık ve peynir-zeytin satışı yapan esnafın tezgah yerleri belirlendi.

Kura çekimine Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Kum ve Doğukan Dağ da katıldı.

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Başkan Yardımcısı Kum, yeni kapalı pazar yerinin pazarcı esnafına ve ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Çorlu Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek de pazarcı esnafının kış şartlarında dışarıda kalmaması için gösterilen çaba ve sürecin hızlı tamamlanmasına yönelik çalışmalarından dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

- Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt'tan Roma Büyükelçisi Ülgen'e ziyaret

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 2026 Avrupa Sosyal Hizmetler Ödülleri (ESSA 2026) kapsamında Roma'da düzenlenen programda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'i ziyaret etti.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre Sarıkurt, Emine-Ali Yeter Çok Amaçlı Eğitim Merkezi projesiyle finalist olarak yer aldıkları organizasyon kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette, proje hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, yerel yönetimlerin sosyal politikalar ve eğitim yoluyla toplumsal kalkınmaya sunduğu katkılar ele alındı.

Sarıkurt, Büyükelçi Ülgen'e ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.