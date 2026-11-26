Programa, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, Hayrabolu Devlet Hastanesi Başhekimi Denizhan Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi Temel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bilal Şahin, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Hayrabolu İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Osman İnan, sunumunda sigara ve diğer tütün ürünlerinin akciğer kanserinde önemli risk faktörleri arasında yer aldığını belirtti.

Hayrabolu İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, akciğer kanserinde erken teşhisin önemi, risk faktörleri ve korunma yolları anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.