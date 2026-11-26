Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde çocukların psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla Oyun Terapi Odası hizmete sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların duygu ve düşüncelerini oyun yoluyla ifade edebilmelerine olanak sağlayan merkez, psikolog Sude Çakır Deniz rehberliğinde hizmet veriyor.

Merkezde, çocukların yaşlarına, gelişim özelliklerine ve bireysel ihtiyaçlarına uygun terapi yöntemleri uygulanıyor.

Bu kapsamda 3-8 yaş grubundaki çocuklara Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, 8-13 yaş grubundakilere ise Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi yöntemiyle destek sağlanıyor.

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Oyun ve oyuncakların iletişim aracı olarak kullanıldığı terapi sürecinde çocukların sözel olarak ifade etmekte zorlandıkları duygu, düşünce ve sorunların anlaşılması hedefleniyor.

Çalışmalarla çocukların duygusal farkındalıklarının artırılması, bilişsel ve davranışsal becerilerinin geliştirilmesi, sosyal ilişkilerinin güçlendirilmesi ve kendilerini daha iyi ifade edebilmelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Hafta içi 5 gün hizmet veren Oyun Terapi Odası, 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor.