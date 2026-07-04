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        Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 20:31 Güncelleme:
        Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        İstanbul-Tekirdağ kara yolunun Beyazköy mevkisinde, 6 otomobil, bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda araç yoğunluğu oluşurken, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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