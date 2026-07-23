Tekirdağ'daki patlamada 3 kişinin beton parçalarından son anda kurtulduğu anlar kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği apartman dairesindeki patlama sırasında, binanın önünde bekleyen 3 kişinin üzerlerine düşen beton parçalarından son anda kaçarak kurtulması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olaya ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, apartmanın önünde bekleyen 3 kişinin patlama sesiyle birlikte binadan kopan beton ve moloz parçalarının üzerlerine doğru düştüğünü fark ederek hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Hıdırağa Mahallesi'nde 4 Temmuz'da 6 katlı apartmanın son katındaki dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş, Caner Meriç ile Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin hayatını kaybetmişti.

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