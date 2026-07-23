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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'daki patlamada 3 kişinin beton parçalarından son anda kurtulduğu anlar kamerada

        Tekirdağ'daki patlamada 3 kişinin beton parçalarından son anda kurtulduğu anlar kamerada

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği apartman dairesindeki patlama sırasında, binanın önünde bekleyen 3 kişinin üzerlerine düşen beton parçalarından son anda kaçarak kurtulması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Tekirdağ'daki patlamada 3 kişinin beton parçalarından son anda kurtulduğu anlar kamerada

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği apartman dairesindeki patlama sırasında, binanın önünde bekleyen 3 kişinin üzerlerine düşen beton parçalarından son anda kaçarak kurtulması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Olaya ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, apartmanın önünde bekleyen 3 kişinin patlama sesiyle birlikte binadan kopan beton ve moloz parçalarının üzerlerine doğru düştüğünü fark ederek hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

        Hıdırağa Mahallesi'nde 4 Temmuz'da 6 katlı apartmanın son katındaki dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş, Caner Meriç ile Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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