Çorlu'da semt pazarındaki bıçaklı kavgaya 2 tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde semt pazarında çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Muhittin Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yer anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan 3 kişi yaralandı. Yaralananlar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili V.U, M.E.U. ve Y.U. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.U. ve M.E.U. tutuklandı, Y.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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