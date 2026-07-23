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        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı Roman vatandaşlarla bir araya geldi

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı Roman vatandaşlarla bir araya geldi

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

        Turanlı, Aydoğdu Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşların isteklerini dinledi.

        Emniyetin yaptığı çalışmaları anlatan Turanlı, mahalle sakinlerine, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile ilgili bilgi verdi.

        Turanlı, vatandaşların huzur ve güvenliği için mahalle mahalle, sokak sokak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Gençleri hedef alan uyuşturucu şebekeleri, sokak çeteleri ve zehir tacirlerine karşı yürütülen mücadelenin kesintisiz, kararlı ve tavizsiz şekilde devam edeceği ifade eden Turanlı, polisin her zaman sahada olduğunu ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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