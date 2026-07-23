Tekirdağ'da meme kanseri hastaları sanat atölyesinde moral buluyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesinde oluşturulan sanat atölyesi, kanser hastalarını bir araya getirerek hem sosyalleşmelerine hem de moral bulmalarına katkı sağlıyor.



NKÜ Hastanesi Erken Tanı Merkezi Meme Polikliniği ile Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliğinde faaliyet gösteren atölyede, kanser tedavisi gören hastalar haftanın belirli günlerinde eğitmenler eşliğinde çeşitli el sanatları çalışmaları yapıyor.



Atölyede bir araya gelen hastalar, çeşitli ürünler ortaya çıkartarak üretmenin mutluluğunu yaşıyor.



Atölye çalışmalarıyla katılımcıların tedavi sürecinde yaşadıkları stresin azaltılması, kendilerini ifade etmeleri ve sosyal bağlarını güçlendirmeleri hedefleniyor.



NKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, gazetecilere, atölye çalışmalarının kanser hastalarının moral ve motivasyonlarını artırdığını söyledi.



Atölye ile sanatın iyileştirici gücünden yararlanmayı amaçladıklarını ifade eden Gürdal, "Kanser hastalarının hem bir arada olmak, hem birbirlerinin dertlerini, hüzünleri, mutlulukları birlikte paylaşarak bu enerjiyi güçlü bir şekilde mutluluğa çevirmelerini sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda sanatla terapi birçok hastalıkta, kanser, travma sonrası stres, hatta yeme bozuklukları, birtakım nörolojik hastalıklarda birçok hastalıkta sanatla terapi tedavide kullanılan bir yöntem." diye konuştu.



Gürdal, atölyenin belirli günlerde düzenli olarak gerçekleştirileceğini, meme kanseri hastalarının ücretsiz olarak çalışmalara katılabileceğini aktardı.



Atölye çalışmalarını hastaların, sosyalleşmeleri, evden dışarı çıkıp birbirleriyle paylaşımda olmaları için uzun süredir gerçekleştirdiklerini belirten Gürdal, "Biz sanatla terapi odamızda kanser hastalarımızla birlikte hem güzel zaman geçiriyoruz, hem bir nebze de olsa sorunlarımızı unutmaya çalışıyoruz. Ayrıca kendilerine ayırdıkları bugün de kendilerini çok daha özel hissediyorlar." dedi.



- "Hem üretim yapıyorlar hem moral depoluyorlar"



Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin de sanat atölyesinin tedavi sürecindeki hastaların yaşam kalitesine katkı sağladığını dile getirdi.



Kanser hastalarının atölyede hem üretim yaptığını hem de moral bulduğunu aktaran Çetin, "Bu ürünler en sonunda bir sergi olarak açılacak, kanser hastalarımızın, tedavi gören hastalarımızın yaptığı ürünler olarak sergilenecek. Sonrasında da bizim yeni bir projemiz var, Millet bahçesinde kadın girişimcilerimiz için yeni dükkanlar oluşturduk. Orada bunların satışını sağlayacağız. Sonrasında da tüm geliri yine kanser hastaları için bağışta bulunacağız." ifadelerini kullandı.



Çetin, düzenlenen etkinliklerle hastaların, aynı süreçten geçen kişilerle deneyimlerini paylaşma fırsatı bulduğunu söyledi.



Kursa katılan Çağla Çamlı ise atölyede çok keyifli vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Aynı zamanda çok güzel bilgiler ediniyoruz hocalarımızdan. Motivasyon olarak bize çok iyi geliyor. Çünkü bu süreç maalesef uzun bir süreç ve çok zorlu bir yol. Bu yolda yalnız olmadığımız için kendimizi çok mutlu, çok şanslı hissediyoruz." şeklinde konuştu.













