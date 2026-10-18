Tekirdağ'dan kısa kısa

Çerkezköy ilçesinde düzenleme çalışmaları tamamlanan BSH Kavşağı yeniden araç trafiğine açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kavşakta, köprü altındaki geçiş yüksekliğinin artırılması amacıyla yol kotu yeniden düzenlendi.

Hayri Batur Caddesi yönünde kazı, dolgu ve istinat çalışmaları yapılırken yolun zemin güçlendirme ve asfaltlama işlemleri de tamamlandı.

- Efe Sokak Parkı'nda yenileme çalışması başlatıldı

Çerkezköy ilçesinde Bağlık Mahallesi'ndeki Efe Sokak Parkı'nda yenileme çalışması başlatıldı.

Çerkezköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parkta eskiyen oyun ve spor grupları yenilenecek.

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Çalışmalar kapsamında elektrik hattı, sulama sistemi, zemin, peyzaj, kaldırım ve aydınlatma düzenlemeleri gerçekleştirilecek.

Yenileme çalışmalarıyla parkın daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

- Kadife Sokak'ta kaldırım çalışması başlatıldı

Çerkezköy ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Kadife Sokak'ta kaldırım ve bordür çalışması başlatıldı.

Çerkezköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokakta kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından aydınlatma çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Çalışmalarla sokağın daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.