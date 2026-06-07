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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Ahmet Kapanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Ahmet Kapanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kapanoğlu ve beraberindeki heyet, Vali Soytürk ile bir süre görüştü.

        Kapanoğlu, görüşmede Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

        Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

        - Yüceer, Süleymanpaşa'da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüceer ilçe merkezindeki ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Yüceer, kentin ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

        Yüceer, Tekirdağ için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        - Aksoy, Malkara'da hayvancılık işletmesini ziyaret etti

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Malkara ilçesinde hayvancılık işletmesini ziyaret etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aksoy Karacahalil Mahallesi'nde faaliyet gösteren hayvancılık işletmesinde incelemelerde bulundu.

        İşletmenin mevcut durumu, hayvancılık faaliyetleri ve üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan Aksoy, işletmenin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

        Aksoy, ziyarette Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan hayvancılık desteklemeleri ile üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Aksoy, güçlü hayvancılık sektörünün sürdürülebilir tarımsal üretim ve kırsal kalkınma açısından önem taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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