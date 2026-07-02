Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Adnan Kum başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Adnan Kum başkanlığında gerçekleştirildi.

        Belediye Meclis Salonu’ndaki toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantıda, Hamidiye Hafızlık Kur’an Kursu ve Öğrenci Yurdu’nda eğitim gören hafızlık projesi öğrencilerinin kullanımı için bazı parsellerin Çorlu İlçe Müftülüğüne tahsisine ilişkin yetki verilmesi talebi ile Çobançeşme Mahallesi’nde kurulan semt pazarının imar planında pazar yeri olarak ayrılan alana taşınması ve 2027 Çorlu Okullar Arası Tiyatro Yarışması’nın düzenlenmesine ilişkin maddeler görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.


        - "Velimeşe'de köprülü kavşak bir an önce yapılmalı"

        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Velimeşe Mahallesi’ndeki hemzemin geçidin kapatılmasının ardından yaşanan ulaşım sorunlarının çözümü için köprülü kavşak projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

        Topak, yaptığı açıklamada, hemzemin geçidin kapatılmasıyla mahallede ulaşımın aksadığını, esnafın müşteri kaybı yaşadığını, çiftçilerin tarlalarına ulaşmakta güçlük çektiğini ve acil durum ekiplerinin bölgeye erişiminde gecikmeler yaşandığını ifade etti.

        Vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara iletmeyi sürdürdüklerini belirten Topak, sorunun çözümü için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden gelecek adımı beklediklerini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Üreticilerden "cam şişesi ve izmarit atmayın" çağrısı
        Üreticilerden "cam şişesi ve izmarit atmayın" çağrısı
        Şiddetli akıntı vardı... 2 çocuk çamaşır yıkıyordu!
        Şiddetli akıntı vardı... 2 çocuk çamaşır yıkıyordu!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı

        Benzer Haberler

        Trakya'da mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı
        Trakya'da mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da Şehit Aileleri ve Gaziler için mehtap turu düzenlendi
        Tekirdağ'da Şehit Aileleri ve Gaziler için mehtap turu düzenlendi
        Tekirdağ'da kaza sonrası 'kim haklı' tartışması
        Tekirdağ'da kaza sonrası 'kim haklı' tartışması
        Hayırsever desteğiyle Kapaklı'ya yeni eğitim yatırımı
        Hayırsever desteğiyle Kapaklı'ya yeni eğitim yatırımı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş