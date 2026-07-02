Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Adnan Kum başkanlığında gerçekleştirildi.



Belediye Meclis Salonu’ndaki toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.



Toplantıda, Hamidiye Hafızlık Kur’an Kursu ve Öğrenci Yurdu’nda eğitim gören hafızlık projesi öğrencilerinin kullanımı için bazı parsellerin Çorlu İlçe Müftülüğüne tahsisine ilişkin yetki verilmesi talebi ile Çobançeşme Mahallesi’nde kurulan semt pazarının imar planında pazar yeri olarak ayrılan alana taşınması ve 2027 Çorlu Okullar Arası Tiyatro Yarışması’nın düzenlenmesine ilişkin maddeler görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.





- "Velimeşe'de köprülü kavşak bir an önce yapılmalı"



Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Velimeşe Mahallesi’ndeki hemzemin geçidin kapatılmasının ardından yaşanan ulaşım sorunlarının çözümü için köprülü kavşak projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.



Topak, yaptığı açıklamada, hemzemin geçidin kapatılmasıyla mahallede ulaşımın aksadığını, esnafın müşteri kaybı yaşadığını, çiftçilerin tarlalarına ulaşmakta güçlük çektiğini ve acil durum ekiplerinin bölgeye erişiminde gecikmeler yaşandığını ifade etti.



Vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara iletmeyi sürdürdüklerini belirten Topak, sorunun çözümü için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden gelecek adımı beklediklerini kaydetti.







