Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu ilçesinde 2026 Kulüpler U8-14 Yaş Kategorisi Serbest/Grekoromen Güreş Küçük Erkekler ve Kızlar İl Birinciliği müsabakaları düzenlendi.



Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular derece elde edebilmek için mindere çıktı.



İki gün süren müsabakalarda sporcuların ortaya koyduğu azim ve mücadele çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.



Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, ilçede yaz spor okulları kapsamında çeşitli turnuva ve müsabakalar düzenlediklerini belirtti.



Organizasyonlara çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Doğramacı, müsabakaları yakından takip ettiklerini kaydetti.



Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten tarafından verildi.





- Çorlu'da asfaltlama çalışmaları sürüyor



Çorlu Belediyesi, ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla ekipler asfaltlama çalışmalarına hız verdi.



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bozulan yolların asfaltlanarak onarıldığını, ihtiyaç duyulan bölgelerde ise yeni yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Ekiplerin belirlenen program doğrultusunda her gün sahada çalışma yürüttüğünü ifade eden Sarıkurt, programların aciliyet sırasına göre hazırlandığını, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin de planlamalarda dikkate alındığını kaydetti.

