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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Muhabbet Sizden, Çaylar ve Kahveler Müge Başkandan" etkinliği bu yaz da vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Muhabbet Sizden, Çaylar ve Kahveler Müge Başkandan" etkinliği bu yaz da vatandaşlarla buluştu.

        Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ilçe genelindeki parklarda vatandaşlara ücretsiz çay ve kahve ikramında bulunduklarını belirterek, etkinliğin komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini ifade etti.

        Topak, uygulamanın yaz boyunca farklı parklarda devam edeceğini kaydetti.

        - Çorlu'da Açık Hava Sinema Günleri başladı

        Çorlu Belediyesince düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri'nin ilk gösterimi Çardaklı Çeşme Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

        Etkinliğin ilk gösteriminde animasyon filmi Karlar Ülkesi (Frozen) izleyiciyle buluşurken, programa her yaştan çok sayıda vatandaş katıldı.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Açık Hava Sinema Günleri’nin yaz boyunca kentin farklı noktalarında devam edeceğini belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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