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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Bakış Medya Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Mehmet Akif Aldoğan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Bakış Medya Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Mehmet Akif Aldoğan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikte gerçekleşen ziyarette Aldoğan, gazetecilik mesleğindeki tecrübelerini kaleme aldığı "Bir Şeyler Olup Biterken" adlı kitabını Vali Soytürk'e takdim etti.

        Vali Soytürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aldoğan'a teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

        -Eski Vali Aziz Yıldırım'dan Vali Soytürk'e ziyaret

        Tekirdağ'da 5 Kasım 2018 ile 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında valilik görevini yürüten Aziz Yıldırım, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Vali Soytürk ve Yıldırım makamda bir süre görüştü.

        Yıldırım, misafirperverliği için Soytürk'e teşekkür etti.

        -Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, kurumlar arasındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Rektör Şahin, üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen TRAKYAKAF 2026 Kariyer Fuarına sağladığı katkılar dolayısıyla Esen'e teşekkür plaketi verdi.

        Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Esen'e teşekkür etti.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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