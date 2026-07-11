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        Tekirdağ'da pilav ikramı sonrası 50 kişi rahatsızlandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen mevlit programında ikram edilen pilavdan yedikleri iddia edilen 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 00:43 Güncelleme:
        Tekirdağ'da pilav ikramı sonrası 50 kişi rahatsızlandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen mevlit programında ikram edilen pilavdan yedikleri iddia edilen 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Karacakılavuz Mahallesi'nde düzenlenen mevlit programında vatandaşlara pilav ikram edildi.

        İkramın ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki farklı hastanelere başvurdu.

        Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatılırken, zehirlenme nedeninin belirlenmesi amacıyla ikram edilen pilavdan numune alındığı bildirildi.




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