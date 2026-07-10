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        Hayrabolu Süt Üreticileri Birliğinde dijital süt analizi incelemesi

        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Politikaları ve Desteklemeleri Daire Başkanı Serdar Günyel, Hayrabolu Süt Üreticileri Birliğini ziyaret ederek süt analizlerinde yürütülen dijitalleşme çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Hayrabolu Süt Üreticileri Birliğinde dijital süt analizi incelemesi

        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Politikaları ve Desteklemeleri Daire Başkanı Serdar Günyel, Hayrabolu Süt Üreticileri Birliğini ziyaret ederek süt analizlerinde yürütülen dijitalleşme çalışmalarını inceledi.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, Günyel ziyaret kapsamında süt toplama ve analiz süreçlerinde kullanılan dijital uygulamaları yerinde değerlendirdi.

        Ziyarette üreticiler ve birlik yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunulurken, süt kalitesinin artırılması, analiz süreçlerinin hızlandırılması ve dijital altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

        Günyel'e ziyaret sırasında birlik yöneticileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Açıklamada, hayvancılık altyapısını güçlendirmeye yönelik projelere destek verilmeye devam edileceği belirtildi.

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