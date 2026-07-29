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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Marmaraereğlisi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ayçiçeği ekili alanlarda arazi kontrolleri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 08:46 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Marmaraereğlisi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ayçiçeği ekili alanlarda arazi kontrolleri yaptı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik personel tarafından yürütülen saha çalışmalarında ayçiçeği tarlaları detaylı şekilde incelendi.

        Çalışmalarda bitkilerin gelişim durumu değerlendirilirken, üreticilerin verim kaybı yaşamaması amacıyla gerekli kontroller gerçekleştirildi.

        -Süleymanpaşa'da Yaz Kur'an Kursları Halı Saha Turnuvası düzenlenecek

        Süleymanpaşa İlçe Müftülüğünce Yaz Kur'an Kursları Halı Saha Turnuvası düzenlenecek.

        İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, dostluk, kardeşlik ve centilmenlik ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuva, 30 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde Anadolu İmam Hatip Lisesi Üftade Uygulama Camisi Halı Sahası'nda gerçekleştirilecek.

        Turnuvanın ilk maçları 30 ve 31 Temmuz'da oynanacak.

        Açıklamada, turnuvaya katılacak tüm takımlara başarı dilenerek organizasyonun centilmence ve heyecan içinde geçmesi temennisinde bulunuldu.

        -Çerkezköy Belediyesinin yaz spor okulları sürüyor

        Çerkezköy Belediyesince düzenlenen yaz spor okullarında eğitimler devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların yaz tatilini sporla değerlendirmesi amacıyla sürdürülen ücretsiz yaz spor okullarında 18 farklı branşta eğitim veriliyor.

        Program kapsamında çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde spor yaparken farklı branşlarda yeni beceriler kazanma imkanı buluyor.

        Açıklamada, çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak amacıyla sportif faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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