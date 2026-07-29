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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Vali Soytürk, Ulusal Staj Programı kapsamındaki öğrencileri kabul etti

        Vali Soytürk, Ulusal Staj Programı kapsamındaki öğrencileri kabul etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı kapsamında Tekirdağ Valiliğinde staj yapan üniversite öğrencilerini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 08:46 Güncelleme:
        Vali Soytürk, Ulusal Staj Programı kapsamındaki öğrencileri kabul etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı kapsamında Tekirdağ Valiliğinde staj yapan üniversite öğrencilerini makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, kabulde öğrencilerle tanışarak hedefleri hakkında bir süre sohbet etti.

        Meslek hayatındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Soytürk, staj sürecinin kişisel gelişimleri ile mesleki hayatlarına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

        Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde de bulunan Soytürk, eğitim ve çalışma hayatlarında başarı diledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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