Vali Soytürk, Ulusal Staj Programı kapsamındaki öğrencileri kabul etti
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı kapsamında Tekirdağ Valiliğinde staj yapan üniversite öğrencilerini makamında kabul etti.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı kapsamında Tekirdağ Valiliğinde staj yapan üniversite öğrencilerini makamında kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, kabulde öğrencilerle tanışarak hedefleri hakkında bir süre sohbet etti.
Meslek hayatındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Soytürk, staj sürecinin kişisel gelişimleri ile mesleki hayatlarına katkı sağlaması temennisinde bulundu.
Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde de bulunan Soytürk, eğitim ve çalışma hayatlarında başarı diledi.
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