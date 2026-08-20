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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        ÖSYM tarafından spor bilimleri fakülteleri ve beden eğitimi programlarına öğrenci seçimi amacıyla düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        ÖSYM tarafından spor bilimleri fakülteleri ve beden eğitimi programlarına öğrenci seçimi amacıyla düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üç oturumda düzenlenen sınavda adayların fiziksel performansları, ÖSYM tarafından hazırlanan parkurda değerlendirildi.

        Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen sınavda akademik ve idari personel görev aldı.

        - Nallar çalışmaları inceledi

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Barbaros Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nallar, mahallede yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

        Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Nallar, vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

        Nallar, yürütülen çalışmalarla Barbaros Mahallesi'nin daha modern bir görünüme kavuşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

        - Tarımsal yapılar için yeni yapılaşma koşulları görüşüldü

        Tekirdağ'da tarımsal amaçlı yapılara ilişkin yapılaşma koşullarında yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığındaki toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile 11 ilçe belediyesinin temsilcileri katıldı.

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        Süleymanpaşa Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı hükümlerinde tarımsal amaçlı yapılara yönelik yapılaşma koşullarında yapılan değişiklikler ele alındı.

        Toplantıda, düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin katılımcılara bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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