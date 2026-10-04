Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çeşitli branşlarda ücretsiz kurslar düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çeşitli branşlarda ücretsiz kurslar düzenleyecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine yönelik boks, fotoğraf çekimi ve geleneksel Türk okçuluğu branşlarında eğitim verilecek.

        Kurslara başvurular 5-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Başvurular, üniversitenin E-Üniversite Otomasyon Sistemi'ndeki "Başvuru İşlemleri" menüsü üzerinden yapılacak.

        - Kaldırım işgali için denetimler sürüyor

        Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin kaldırımları işgal etmemesi ve çevre temizliğinin korunması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        REKLAM

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başta kahvehane ve çay ocakları olmak üzere işletmelerin önlerinde yapılan denetimlerde, kaldırım işgali yapılmaması, izmarit ve atıkların yere atılmaması konusunda işletme sahipleri ve vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.

        Açıklamada, kentte temiz ve düzenli bir çevrenin korunması için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        - İhtiyaç sahiplerine medikal destek

        Süleymanpaşa Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasta yatağı ile akülü ve manuel tekerlekli sandalye desteğinde bulunuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin talepleri doğrultusunda destek ekipmanlarını vatandaşların evlerine ulaştırıyor.

        REKLAM

        Açıklamada, sosyal destek çalışmalarının ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Ethem Özbora hayatını kaybetti
        Ethem Özbora hayatını kaybetti
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul!
        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul!
        "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasına yalanlama
        "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasına yalanlama
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        AI depremi büyüyor!
        AI depremi büyüyor!
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Grip vakalarında artış! Grip aşısını kimler yaptırmalı?
        Grip vakalarında artış! Grip aşısını kimler yaptırmalı?
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        Saldalcıya "Kokmuş bir keçi var" dedi! Gemi pervanesi parçaladı sanıldı, vahşet çıktı!
        Saldalcıya "Kokmuş bir keçi var" dedi! Gemi pervanesi parçaladı sanıldı, vahşet çıktı!
        Birden bire ayrıldı
        Birden bire ayrıldı
        Berlin'de binlerce kişiden gösteri
        Berlin'de binlerce kişiden gösteri
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da hayırsever iş insanı İl Sağlık Müdürlüğüne araç bağışladı
        Tekirdağ'da hayırsever iş insanı İl Sağlık Müdürlüğüne araç bağışladı
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da çocuklar, Filistinli akranları için resim çizdi
        Tekirdağ'da çocuklar, Filistinli akranları için resim çizdi
        Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da fırtına 8 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da fırtına 8 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı