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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde denize girmek 2 gün yasaklandı

        Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde denize girmek 2 gün yasaklandı

        Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde denize girmek 2 gün yasaklandı

        Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmesine müsaade etmiyor.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

        Sabah saatlerinde de Saray ilçesinde denize girmenin yasak olduğu duyurulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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