Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'ın asırlık dokuma geleneği 81 ilde öğretilecek

        Tekirdağ'ın asırlık dokuma geleneği 81 ilde öğretilecek

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'ın coğrafi işaretli kültürel değerlerinden Karacakılavuz dimi dokuması, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce onaylanan kurs programıyla Türkiye'nin dört bir yanında gelecek kuşaklara aktarılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Tekirdağ'ın asırlık dokuma geleneği 81 ilde öğretilecek

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'ın coğrafi işaretli kültürel değerlerinden Karacakılavuz dimi dokuması, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce onaylanan kurs programıyla Türkiye’nin dört bir yanında gelecek kuşaklara aktarılacak.

        Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan "Karacakılavuz Dimi Dokuma Kurs Programı", Bakanlık tarafından onaylanarak e-Yaygın sistemindeki resmi kurs programları arasına dahil edildi.

        Programın onaylanmasıyla kendine özgü desenleri ve dokuma tekniğiyle yüzyıllardır yaşatılan Karacakılavuz dimi dokuması, Türkiye'nin 81 ilindeki halk eğitimi merkezlerinde resmi müfredat kapsamında kurs olarak açılabilecek.

        REKLAM

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde kuşaktan kuşağa aktarılan dokuma geleneğinin Türkiye genelinde kurs programına alınmasıyla hem kültürel mirasın korunması hem de daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

        Kurslarda geleneksel dokuma tekniklerinin öğretilmesinin yanı sıra bu alanda nitelikli usta öğreticilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

        Programın, coğrafi işaretli Karacakılavuz dimi dokumasının sürdürülebilirliğine katkı sağlaması ve Tekirdağ'ın kültürel değerlerinin ülke genelinde daha fazla tanınmasına imkan sunması bekleniyor.

        - "Gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyoruz"

        REKLAM

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Karacakılavuz dimi dokumasının kentin önemli kültürel miraslarından biri olduğunu söyledi.

        Karacakılavuz'da yıllardır yaşatılan dokuma geleneğinin Milli Eğitim Bakanlığınca resmi kurs programına alınmasının önemli bir kazanım olduğunu belirten Karaküçük, "Bu program sayesinde Karacakılavuz dimi dokumasının yalnızca bölgemizde değil, Türkiye'nin farklı illerinde de tanınmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyoruz." dedi.

        Karaküçük, geleneksel dokuma tekniklerinin öğretilmesinin yanı sıra bu alanda yeni usta öğreticilerin yetişmesinin kültürel mirasın sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını belirtti.

        REKLAM

        Kültürel değerlerin korunmasının yanı sıra günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde yaşatılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Karaküçük, Karacakılavuz dimi dokumasının farklı ürünlerle gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Erdem Zeray da Karacakılavuz dimi dokumasının asırlardır kültürel bir değer olarak yaşatıldığını söyledi.

        Dokumanın artık 81 ildeki halk eğitimi merkezlerinde kurs programında yer almasından mutlu olduklarını belirten Zeray, "Bununla birlikte 81 ilimizdeki vatandaşlarımız bu kurstan faydalanabilecek." dedi.

        Karacakılavuz dimi dokumasının Balkanlar'dan bölgeye gelen vatandaşlar tarafından 1885 yılında ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretildiğini aktaran Zeray, "Seccade, çarşaf ve örtü gibi ürünler yapmışlar. Bu kültürel sanat günümüze kadar aktarıldı." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        - Karacakılavuz dimi dokuması

        Karacakılavuz dokumaları, meşe ve gürgen ağaçlarından yapılan ve yörede "düzen" adı verilen dört pedallı tezgahlarda üretiliyor.

        Dokumaların ortaya çıkarılmasında iki farklı geleneksel teknik bir arada kullanılıyor.

        Mekikli dokuma tekniklerinden "dimi" ile kirkitli dokuma tekniklerinden "cicim"in bir araya getirilmesiyle oluşturulan dokumalar, kendine özgü desen ve motifleriyle dikkati çekiyor.

        Karacakılavuz dokumaları yatay, dikey, serpme, merkezi ve mihraplı olmak üzere 5 farklı kompozisyon şemasında tasarlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        NBA'de dev anlaşma: LA Lakers rekor fiyata satılıyor
        NBA'de dev anlaşma: LA Lakers rekor fiyata satılıyor
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Bakan Çiftçi'den önemli değerlendirmeler
        Bakan Çiftçi'den önemli değerlendirmeler
        YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi
        YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi
        Göbeklitepe'nin kuzeyinde heyecan verici keşif!
        Göbeklitepe'nin kuzeyinde heyecan verici keşif!
        "Böyle hikayelere ihtiyacımız var"
        "Böyle hikayelere ihtiyacımız var"
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!
        Eski Türkiye şampiyonu görgü tanığı arıyor
        Eski Türkiye şampiyonu görgü tanığı arıyor
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Sitem etti
        Sitem etti
        13 kilo verdi
        13 kilo verdi
        Özel uçağıyla köyünden Ankara'ya uçtu
        Özel uçağıyla köyünden Ankara'ya uçtu
        Etna'da patlamalar sürüyor
        Etna'da patlamalar sürüyor
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Yeni bir tartışma yaratacak
        Yeni bir tartışma yaratacak

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da metruk binada alevler geceyi aydınlattı, mahalleli sokağa dökül...
        Tekirdağ'da metruk binada alevler geceyi aydınlattı, mahalleli sokağa dökül...
        Saray'a modern itfaiye istasyonu açıldı
        Saray'a modern itfaiye istasyonu açıldı
        Saray ve Vize'de denize girmek yasaklandı
        Saray ve Vize'de denize girmek yasaklandı
        'Marmara Denizi'nde kahverengi ve beyaz denizanası popülasyonu artıyor'
        'Marmara Denizi'nde kahverengi ve beyaz denizanası popülasyonu artıyor'
        Tekirdağ'da yeni sebze ve meyve toptancı halinin kaba imalatı yüzde 98 tama...
        Tekirdağ'da yeni sebze ve meyve toptancı halinin kaba imalatı yüzde 98 tama...
        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde denize girilmesi yasaklandı
        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde denize girilmesi yasaklandı