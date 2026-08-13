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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da yeni sebze ve meyve toptancı halinin kaba imalatı yüzde 98 tamamlandı

        Tekirdağ'da yeni sebze ve meyve toptancı halinin kaba imalatı yüzde 98 tamamlandı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çorlu ilçesinde yapımı sürdürülen Yeni Sebze ve Meyve Toptancı Hali projesinde kaba imalatların yüzde 98'i tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 09:15 Güncelleme:
        Tekirdağ'da yeni sebze ve meyve toptancı halinin kaba imalatı yüzde 98 tamamlandı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çorlu ilçesinde yapımı sürdürülen Yeni Sebze ve Meyve Toptancı Hali projesinde kaba imalatların yüzde 98'i tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hıdırağa Mahallesi'nde 5 bin 800 metrekarelik alanda yapımı devam eden tesisin kaba imalatlarının ağustos ayı sonuna kadar tamamlanması ve kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in projeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediği ve teknik ekipten bilgi aldığı belirtildi.

        Toplam 4 bin metrekarelik hal binasında 30 dükkan ve her dükkanda 18 metrekarelik asma kat bulunuyor. Projede ayrıca 550 metrekarelik idari bina ve yemekhane, 30 bağımsız sandık deposu, çöp toplama alanı ve güvenlik binası yer alıyor.

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        Tesisin tamamlanmasıyla Çorlu, Tekirdağ ve Trakya'daki sebze ve meyve ticaretinin daha düzenli ve modern koşullarda yürütülmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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