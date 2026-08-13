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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'ın Saray ilçesinde denize girilmesi yasaklandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde denize girilmesi yasaklandı

        Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde denize girilmesi yasaklandı

        Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün Saray'daki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

        Jandarma ekipleri, bölgede denetimlerde bulunacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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