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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 3 gün yasaklandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 3 gün yasaklandı

        Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesindeki tüm plajlarda olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 3 gün yasaklandı

        Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesindeki tüm plajlarda olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün denize girmek yasaklandı.

        Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün ile 23 ve 24 Temmuz'da ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

        Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetim yapacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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