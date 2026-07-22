Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 3 gün yasaklandı
Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesindeki tüm plajlarda olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün denize girmek yasaklandı.
Giriş: 22.07.2026 - 15:32 Güncelleme:
Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesindeki tüm plajlarda olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün ile 23 ve 24 Temmuz'da ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetim yapacağı kaydedildi.
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